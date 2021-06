Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Wijnaldum, le Barça fait tout pour éviter un nouvel échec !

Publié le 12 juin 2021 à 15h00 par D.M. mis à jour le 12 juin 2021 à 15h07

Le FC Barcelone aurait, récemment, modifié l'offre transmise à Memphis Depay. La durée du contrat serait plus courte, mais son salaire aurait été revu à la hausse.

Le FC Barcelone espérait officialiser les arrivées de deux internationaux néerlandais : Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. C’est raté puisque le premier, un temps proche du club catalan, s’est engagé pour trois saisons avec le PSG. Président de la formation blaugrana , Joan Laporta ne souhaiterait pas connaître un nouvel échec et ferait tout son possible pour boucler l'opération Memphis Depay. Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone espère annoncer la venue de l’ancien joueur de l’OL ce lundi.

Un salaire revu à la hausse ?