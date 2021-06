Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Juventus… Les dessous de l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 12 juin 2021 à 13h45 par La rédaction

Parti pour rejoindre le PSG, Gianluigi Donnarumma aurait pu atterrir à la Juventus ou au FC Barcelone. Mais ces deux clubs en ont décidé autrement.

Le PSG aurait un accord avec Gianluigi Donnarumma et son agent Mino Raiola. La fin d'un long feuilleton. Arrivé au terme de son contrat à l'AC Milan, la situation du portier italien a attiré d'autres cadors européens, notamment la Juventus et le FC Barcelone. Mais c'est bien Leonardo qui a su se montrer plus convaincant pour devancer la concurrence. Réclamant un salaire de 12M€ pendant 5 ans, seul le Paris Saint-Germain serait en mesure de répondre aux exigences du clan Donnarumma.

« Ils ne peuvent pas offrir des salaires fous pour Donnarumma »