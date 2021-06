Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur l’arrivée imminente de Donnarumma !

Publié le 10 juin 2021 à 11h15 par T.M.

Ayant visiblement trouvé un accord avec Mino Raiola et Gianluigi Donnarumma, le PSG voudrait désormais annoncer l’officialisation le plus vite possible.

Après de longues semaines de négociations, le Milan AC, Gianluigi Donnarumma et Mino Raiola n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour un nouveau contrat. Face à cela, l’Italien arrivant au terme de son bail, il est donc libre de s’engager où il le veut. Et alors que Donnarumma était courtisé par le FC Barcelone et la Juventus, c’est finalement le PSG qui va rafler la mise, ayant répondu aux conditions de chacun pour boucler l’opération. Actuellement avec la sélection italienne pour disputer l’Euro, le portier de 22 ans pourrait d’ailleurs très rapidement signer son contrat avec le PSG, qui le lierait pendant 5 saisons avec à la clé un salaire annuel de 12M€.

Une visite médicale imminente ?