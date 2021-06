Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel indice lâché par Pogba sur son avenir ?

Publié le 10 juin 2021 à 9h15 par A.C.

Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin 2022, intéresse un grand nombre de clubs en ce mercato estival.

Le départ de Paul Pogba de Manchester United est l’un des serpents de mer du mercato. Le Français est régulièrement annoncé proche d’un transfert... mais n’a finalement jamais quitté son club formateur, qu’il a retrouvé en 2016. Il faut dire que son agent Mino Raiola n’a jamais hésité à tacler les ambitions des Mancuniens, se mettant à dos l’entraineur Ole Gunnar Solskjær. Mais où pourrait aller Pogba ? Le Real Madrid a souvent été une destination citée, mais le départ de Zinedine Zidane semble avoir changé pas mal de choses. Plus récemment, c’est la piste Paris Saint-Germain qui a semblé prendre de l’ampleur, avec Leonardo qui semble déterminé à recruter un milieu de terrain de classe mondiale.

« Ok, prochaine destination Turin »

Mais la piste qui revient sans cesse, concerne un retour de Paul Pogba à la Juventus. Un nouvel épisode de ce feuilleton interminable s’est déroulé ce mercredi, sur les réseaux sociaux, alors que le Français a publié sur Instagram la vidéo d’un de ses terrains de football, à Roissy... commenté par Claudio Marchisio. L’ancien coéquipier de Pogba à la Juve a en effet écrit : « Il faudrait un de ces terrains à Turin aussi. Allez reviens, allez reviens », ce à quoi le Mancunien a répondu : « Ok, prochaine destination Turin ». Forcément, cela a suffi à relancer les spéculations sur un retour de Pogba à la Juve, alors que la presse évoque de plus en plus un possible échange avec Cristiano Ronaldo.