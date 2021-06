Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, quelle sera la prochaine recrue de Longoria ?

Publié le 10 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Comme annoncé depuis de longues semaines, Gerson est la première recrue estivale de l'OM. La première d'une longue série. Mais après le Brésilien, quelle sera la deuxième recrue de Pablo Longoria ?

C'est enfin bouclé. Après plusieurs semaines de négociations, l'OM a annoncé avoir trouvé un « accord de principe avec le club brésilien, Flamengo, pour le transfert définitif de Gerson . » Le milieu de terrain brésilien est donc la première recrue officielle de l'été pour le club phocéen. Comme le10sport.com le révélait en exclusivité, l'OM déboursera au moins 25M€, sans compter 5M€ concernant divers bonus. Flamengo conservera également un pourcentage à la revente estimé à 25%. Mais ce ne sera surement pas la dernière arrivée à Marseille cet été. « Ces pertes ne nous empêcheront pas d’avoir une équipe très compétitive la saison prochaine. McCourt est un véritable mécène », expliquait même un dirigeant de l'OM dans les colonnes de L'Equipe . Mais qui sera le deuxième joueur à rejoindre le club phocéen ?

Après Gerson, à qui le tour ?

Un chose est sûre, Pablo Longoria est très actif en coulisses et certaines pistes semblent brûlantes à l'image de celle menant à Thiago Almada (Vélez), Cristian Pavon (Boca Juniors) ou encore Christian Joel (Gijon). Comme révélé par le10sport.com, l'arrivée de Mattéo Guendouzi est également en excellente voie. Mais le président de l'OM est sur tous les fronts et multiplie les pistes. William Saliba (Arsenal), Fabien Centonze (FC Metz), Amine Adli (Toulouse), Jérémie Boga (Sassuolo), Lucas Olaza (Boca Juniors), Alban Lafont (FC Nantes), Manuel Lanzini (West Ham) ou encore Giacomo Raspadori (Sassuolo) ont tous été associés à l'OM. Sans oublier Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) et Pol Lirola (Fiorentina) dont les options d'achat n'ont pas été levées, mais que l'OM espère toujours conserver. Bref, l'été s'annonce bouillant à Marseille.



