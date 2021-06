Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prêt à tenter un énorme coup avec Coutinho ? La réponse

Publié le 10 juin 2021 à 18h10 par D.M.

Selon un journaliste espagnol, l'OM n'aurait pas l'intention de s'immiscer dans le dossier Philippe Coutinho. Le joueur du FC Barcelone ne rentrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli.

Nommé président de l’OM en février dernier, Pablo Longoria compte bien se montrer actif lors du mercato estival. Le club marseillais a déjà officialisé l’arrivée de Gerson (Flamengo) et recherche d’autres renforts offensifs sur le marché. Et une incroyable rumeur est apparue ces derniers jours. Selon la journaliste brésilienne Raisa Simplicio, Jorge Sampaoli serait intéressé par Philippe Coutinho: « J’ai entendu certaines rumeurs qui font état d'une approche des dirigeants de l’Olympique de Marseille auprès des agents de Philippe Coutinho, mais de mon côté, je ne peux pas confirmer, je n’ai pas d’informations précises. Mais c’est effectivement un joueur qui plait beaucoup à Jorge Sampaoli et quand il arrive dans un club il exige énormément de recrues ».

L'OM n'est pas intéressé par Coutinho

Mais à en croire Andrés Onrubia Ramos, Philippe Coutinho ne figurerait aucunement dans les petits papiers de Jorge Sampaoli. Selon le journaliste d’ AS , l’OM ne serait pas intéressé par le joueur brésilien et n’aurait jamais eu l’envie de formuler une offre pour tenter de le recruter comme l’ont indiqué des sources proches du club. En grande difficulté au FC Barcelone, Philippe Coutinho a néanmoins de grandes chances de quitter la Catalogne cet été.