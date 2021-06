Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme tentative de Sampaoli avec un ancien du PSG !

Publié le 10 juin 2021 à 9h10 par D.M.

Selon un proche de Jorge Sampaoli, l'OM tenterait de recruter David Luiz, qui quittera Arsenal dans les prochaines semaines à l'issue de son contrat.

L’OM a officialisé ce mercredi l’arrivée de sa première recrue estivale. Le club a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Flamengo pour Gerson, qui signera un contrat de cinq ans comme cela a été annoncé par le 10 Sport. Mais le recrutement marseillais est loin d’être terminé. Pablo Longoria souhaiterait renforcer la défense centrale en raison notamment de l’avenir incertain de Duje Caleta-Car et de Leonardo Balerdi. Et selon un proche de Jorge Sampaoli, l’OM tenterait un coup surprenant sur le marché.

Sampaoli voudrait recruter David Luiz