Mercato - OM : Après Gerson, Longoria fait le forcing pour un autre milieu !

Publié le 10 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria travaille sur le recrutement d’un autre milieu de terrain en la personne de Matteo Guendouzi. Jusqu’ici sans succès, du moins pour le moment.

Bien que l’arrivée de Gerson ait été officialisée par l’OM mercredi après-midi, les dirigeants phocéens semblent avoir la ferme intention d’attirer un autre milieu de terrain à Marseille. Et l’heureux élu pourrait bien être Matteo Guendouzi. Le10sport.com vous a récemment assuré qu’un accord a été trouvé depuis plusieurs semaines entre le milieu de terrain français et l’OM sur les contours de son éventuel futur contrat. Cependant, il faudrait que le président Pablo Longoria puisse se mettre d’accord avec Arsenal sur l’indemnité du transfert alors que les Gunners réclameraient la coquette somme de 15M€.

Les négociations se poursuivent pour Guendouzi