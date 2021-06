Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Mandanda au point mort ?

Publié le 9 juin 2021 à 23h10 par A.C.

Au sein de l’Olympique de Marseille on semble déterminés à recruter un gardien de but cette saison, pour venir concurrencer Steve Mandanda.

Il va y avoir du changement à tous les postes à l’Olympique de Marseille. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le milieu de terrain devrait accueillir des nouveaux joueurs, avec Gerson et Mattéo Guendouzi. Mais le poste de gardien ne devrait pas non plus échapper à la petite révolution qui couve, du côté de l’OM. Un autre gardien de but devrait en effet être recruté pour remplacer Yohann Pelé, mais également pour venir concurrencer Steve Mandanda, qui en mars 2022 aura 37 ans.

Pas vraiment de piste chaude