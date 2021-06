Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme bras de fer engagé par Arturo Vidal ?

Publié le 10 juin 2021 à 0h15 par A.C.

Ancien joueur de Jorge Sampaoli avec le Chili, Arturo Vidal pourrait poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille.

C’est l’une des premières grosses pistes évoquées à l’Olympique de Marseille, suite à l’arrivée de Jorge Sampaoli. Champions d’Italie avec l’Inter cette saison, Arturo Vidal pourrait être l’une des surprises du mercato estival de l’OM. Il faut dire qu’à Milan on souhaiterait clairement s’en débarrasser, à en croire la presse italienne, puisque les dirigeants nerazzurri ne souhaiteraient plus prendre en charge son salaire de 6,5M€ par an. Le départ d’Antonio Conte, son principal soutien au sein de l’Inter, pourrait accélérer les choses pour Vidal.

Vidal veut rester, l’Inter veut s’en débarrasser