Mercato - OM : La porte s'ouvre pour Sampaoli avec Vidal !

Publié le 27 mai 2021 à 17h10 par D.M.

Après le départ d’Antonio Conte, Arturo Vidal pourrait bien quitter l’Inter et rejoindre l’OM selon un agent habitué des transferts entre la France et l'Italie.

Pablo Longoria a ciblé ses priorités pour le prochain mercato et l’une d’entre elles et de renforcer le milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM a activé la poste menant à Gerson (Flamengo) et est proche d’un accord avec le club brésilien. Toujours selon nos informations, le club marseillais pourrait aussi enregistrer l’arrivée de Matteo Guendouzi, plus en odeur de sainteté à Arsenal. Mais Jorge Sampaoli n’aurait pas caché son envie de mettre la main sur Arturo Vidal, joueur de l’Inter. Et la porte pourrait bien s’ouvrir pour le milieu de terrain chilien.

« Vidal à l'OM, ça commence à être possible »