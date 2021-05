Mercato - Real Madrid : Le successeur de Zidane déjà trouvé par Florentino Pérez ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Antonio Conte est en très bonne posture pour reprendre les rênes de Zinedine Zidane au Real Madrid. Alors que Florentino Pérez est un grand fan de lui, le technicien italien verrait d'un très bon oeil l'idée de rejoindre la Maison-Blanche.

C'est désormais officiel : Zinedine Zidane n'est plus l'entraineur du Real Madrid. Pour remplacer son technicien français, Florentino Pérez a identifié plusieurs cibles, et notamment Antonio Conte. Alors qu'il vient tout juste de quitter l'Inter, le technicien italien est très bien placé pour prendre la succession de Zinedine Zidane. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Florentino Pérez apprécie tout particulièrement le profil d'Antonio Conte. De son côté, l'ancien coach de l'Inter se verrait très bien poser ses valises au Real Madrid.

Comme l'a confirmé Nicolo Schira sur son compte Twitter , Antonio Conte est bel et bien une cible du Real Madrid pour la succession de Zinedine Zidane. A en croire le journaliste italien, l'entraineur de 51 ans aurait snobé Florentino Pérez en décembre 2018, mais il serait désormais prêt à relever le défi merengue si on faisait de nouveau appel à lui. Affaire à suivre...

