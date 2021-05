Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une annonce retentissante va tomber pour Zidane !

Publié le 27 mai 2021 à 9h30 par A.D.

En difficulté au Real Madrid cette saison, Zinedine Zidane aurait enfin tranché quant à son avenir. En effet, le technicien français aurait décidé de claquer la porte de la Maison-Blanche. Zinedine Zidane et le Real Madrid devraient annoncer leur séparation dans les heures à venir.

Zinedine Zidane aurait enfin scellé son avenir. Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce mercredi soir, le technicien français aurait décidé de quitter le Real Madrid avec effet immédiat. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, Zinedine Zidane ne compterait pas honorer son contrat jusqu'au bout en restant une saison de plus à la Maison-Blanche .

Le départ de Zidane annoncé dans les prochaines heures ?