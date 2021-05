Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les chemins mènent au PSG pour Donnarumma…

Publié le 27 mai 2021 à 4h15 par T.M.

Aujourd’hui, il semble acté que Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat, quittera le Milan AC. Direction le PSG ?

Mike Maignan en approche au Milan AC, Gianluigi Donnarumma va faire ses valises. Après de longues semaines de négociations pour prolonger, l’Italien va ainsi partir libre. Pour aller où ? Telle est donc la question qui devrait désormais se poser pour l’avenir de Donnarumma. Et à ce sujet, de nombreuses destinations ont été évoquées à l’instar de la Juventus, du PSG ou encore du FC Barcelone. Mais selon les différents échos de ce dossier, c’est du côté de Paris que Gianluigi Donnarumma pourrait s’installer.

Direction le PSG ?