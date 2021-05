Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli tente un joueur qu’il connaît bien…

Publié le 27 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête de nombreux renforts pour cet été, l’OM a notamment coché le nom de Thiago Almada. Et le milieu offensif argentin avoue avoir déjà une relation particulière avec Jorge Sampaoli.

En plus de la piste menant à Gerson (23 ans, Flamengo) qui semble être le dossier le plus chaud à l’heure actuelle, l’OM a également été annoncé sur les traces de Thiago Almada ces dernières semaines. Le milieu offensif argentin de 20 ans, pensionnaire de Vélez Sarsfield, ferait partie des profils désirés par Jorge Sampaoli en vue du prochain mercato estival. Et l’entraîneur de l’OM connaît d’ailleurs déjà assez bien Almada…

« Il me connaît bien »