Mercato - OM : Thiago Almada se prononce sur l’intérêt de Sampaoli !

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM ces dernières semaines, Thiago Almada se livre sur son rapport un peu particulier avec Jorge Sampaoli et évoque la possibilité d’un transfert cet été.

Récemment interrogé en conférence de presse, Jorge Sampaoli confirmait son envie d’aller faire son marché en Amérique du Sud cet été pour renforcer l’OM : « Les joueurs sud-américains sont ceux que je connais le mieux car j'ai passé les dernières années là-bas. Il y a effectivement des intentions sur certains joueurs mais c'est lié à beaucoup de facteurs, notamment les mouvements actuels de l'effectif. Ma connaissance de ce marché est réelle mais ça n'écarte aucun autre marché », a indiqué l’entraîneur argentin de l’OM. Et en plus de la piste la plus chaude menant à Gerson (23 ans, Flamengo), Sampaoli envisagerait de faire venir un compatriote en la personne de Thiago Almada (20 ans), jeune milieu offensif de Vélez Sarsfield.

« Sampaoli me connaît bien »