Mercato - OM : Longoria a bien lâché 30M€ sur sa priorité du moment !

Publié le 26 mai 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l’OM, Gerson pourrait finir par rejoindre le club phocéen cet été. D’autant que l’offre de Pablo Longoria a bien été confirmée par Flamengo…

Gerson à l’OM, ça brûle ' Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Pablo Longoria a trouvé un accord avec Flamengo sur les bases d’un transfert de 24M€ + 6M€ de bonus, ainsi qu’un autre accord avec le milieu de terrain brésilien de 23 ans pour un contrat de cinq ans. Gerson semblait donc se rapprocher sensiblement de l’OM ces derniers jours, mais l’Atlético de Madrid et le Real Madrid auraient finalement fait irruption dans ce dossier. Qu’en est-il vraiment ?

« Nous avons une proposition de l’OM »