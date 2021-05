Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros départ confirmé sur les réseaux sociaux ?

Publié le 26 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Très performant depuis son arrivée à l’OM l’hiver dernier, Arkadiusz Milik dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts. Et alors que son départ est évoqué avec insistance, le buteur polonais a jeté un gros froid sur son avenir…

La Juventus Turin, l’Atlético de Madrid, le PSG… Arkadiusz Milik aurait de nombreux prétendants sur le marché des transferts, lui qui a retrouvé des couleurs ces six derniers mois à l’OM. Arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat en janvier, Milik envisagerait déjà de quitter le club phocéen en profitant de sa belle cote sur le marché. Et dans un post diffusé sur son compte Instagram lundi soir, le buteur de l’OM a affiché un discours très énigmatique sur son avenir, pouvant laisser entendre qu’il partirait cet été.

« Je remercie mes coéquipiers, le club… »