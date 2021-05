Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : José Mourinho prêt à relancer la carrière d'Eden Hazard ?

Publié le 26 mai 2021 à 1h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid serait prêt à se séparer d'Eden Hazard, décevant en Liga. La Roma entraînée par José Mourinho voudrait tenter le coup, mais Chelsea partirait avec une longueur d'avance dans ce dossier.

Eden Hazard n’a été titularisé qu’à sept reprises cette saison en Liga. Une statistique terrible pour un joueur recruté 115M€ en 2019. Il faut dire que depuis son arrivée au Real Madrid, l’international belge n’a pas été épargné par les blessures. Des pépins musculaires qui l’empêchent d’enchaîner et qui commencent à agacer les dirigeants espagnols. Selon Sky Sports , le président du Real Madrid, Florentino Perez, serait prêt à se séparer d’Eden Hazard cet été en cas d’offre satisfaisante. Et un ancien de la Casa Blanca pourrait tenter de relancer la carrière de l’ailier.

Eden Hazard courtisé par la Roma ?