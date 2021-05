Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La fin est proche pour Eden Hazard !

Publié le 24 mai 2021 à 14h30 par T.M.

Arrivé en 2019 au Real Madrid, Eden Hazard a très peu joué avec le maillot merengue, la faute à de trop nombreux pépins physiques. Et visiblement, cela serait loin d’être acquis que l’on revoit le Belge au sein de la Casa Blanca.

Cet été, Florentino Pérez espère réaliser une révolution au sein du Real Madrid. Un renouvellement qui pourrait d’ailleurs débuter sur le banc de touche. Alors que Zinedine Zidane pourrait s’en aller, c’est Massimiliano Allegri qui devrait débarquer et récupérer un effectif où les changements seront nombreux. En effet, les Merengue voient les choses en grand, rêvant notamment de l’arrivée de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Mais pour cela, il faut de l’argent et avec le contexte actuel, les finances de la Casa Blanca ne sont pas les meilleures. Ainsi, de nombreux joueurs seraient poussés vers la sortie, à l’instar de Gareth Bale, Luka Jovic, Marcelo ou encore Isco. Mais la liste des partants risquent d’être longue et on pourrait notamment y retrouver un certain Eden Hazard.

La porte est ouverte pour Eden Hazard !

Cela fait maintenant deux ans qu’Eden Hazard a posé ses valises au Real Madrid. Mais jusqu’à présent, l’expérience est loin d’être concluante. Recruté pour faire oublier Cristiano Ronaldo, le Belge est un véritable flop, n’ayant disputé seulement qu’une trentaine de matchs. Un échec qui pourrait prendre fin cet été. En effet, selon les informations de Sky Sports , dévoilées ce lundi, la porte serait grande ouverte pour un départ d’Eden Hazard. Cet été, Florentino Pérez sera ainsi à l’écoute des offres pour l’ancien joueur de Chelsea afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Suite à l’échec de la Superligue, le Real Madrid a besoin d’argent pour recruter Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Un besoin qui pourrait donc être résolu par Eden Hazard.

Un retour à Chelsea ?