Mercato - Real Madrid : La voie est libre pour la succession de Zidane !

Publié le 24 mai 2021 à 14h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane devrait vraisemblablement laisser sa place au Real Madrid.

En Espagne on en semble persuadés. Zinedine Zidane quittera la Real Madrid à un an de la fin de son contrat... reste seulement à savoir quand il l’annoncera. L’Équipe explique que la séparation entre le Français et son club devrait se faire sans heurts et Florentino Pérez tiendrait déjà son remplaçant. Il s’agirait de Massimiliano Allegri, qui avait déjà été approché en 2018 pour remplacer Zidane, mais qui avait décidé de continuer sa carrière à la Juventus. En Italie, le Real Madrid semble également garder un œil sur Antonio Conte, qui pourrait claquer la porte à l’Inter.

