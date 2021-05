Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Zidane est déjà connu !

Publié le 23 mai 2021 à 7h30 par La rédaction

Après une saison blanche avec le Real Madrid, Zinédine Zidane pourrait quitter le Real Madrid. Et celui qui fait office de candidat favori pour le remplacer serait Massimiliano Allegri.

Le feuilleton Zinédine Zidane pourrait bientôt prendre fin au Real Madrid. Malgré leur victoire ce samedi contre Villarreal, les Merengue n'ont pas su rattraper l'Atletico et achèvent donc une saison blanche, sans aucun trophée à ajouter dans l'armoire du club. De plus, les fans de la Casa Blanca pourraient bien perdre leur entraîneur, Zinédine Zidane. Et si rien ne serait encore décidé, un homme ferait office de favori pour lui succéder.

Allegri remplaçant de Zidane ?

D'après les informations de Fabrizio Romano, le potentiel successeur de Zinédine Zidane pourrait être Massimiliano Allegri. L'ex-coach de la Juventus n'a plus entraîné depuis 2019 mais se tiendrait prêt à relever le défi en cas de départ du champion du monde 98 à la tête de l'équipe du Real Madrid. Le coach français expliquait à l'issue de la rencontre ce samedi qu'ils verraient dans les prochains jours en ce qui concerne son avenir après une réunion avec les dirigeants. Affaire à suivre donc...