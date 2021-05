Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Zinedine Zidane s’emballe !

Publié le 22 mai 2021 à 19h00 par Th.B.

Alors que la presse spécule au sujet de l’avenir de Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid se rapprocherait de sa décision finale en début de semaine prochaine.

Et si Zinedine Zidane venait à quitter le Real Madrid à l’intersaison ? À en croire les informations circulant dans la presse ces dernières semaines, l’entraîneur merengue pourrait mettre un terme à son aventure madrilène une année avant l’expiration de son contrat cet été, afin de se lancer un nouveau challenge à la Juventus ou bien de patienter afin de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France. Contrairement à ce qui se dit dans la presse espagnole, Zinedine Zidane n’aurait pas encore annoncé son départ à ses joueurs. Sa décision finale devrait être prise dans les prochains jours alors que le Real Madrid dispute son ultime match de championnat ce samedi.

Lundi et mardi, des journées décisives pour Zidane ?