Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie lourde de sens sur l’avenir de Zidane !

Publié le 22 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Les jours passent et l'avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid est toujours aussi flou. Néanmoins, certaines anciennes personnalités du club aimeraient voir le technicien français rester la saison prochaine, dont Pedja Mijatovic.

La fin de saison approche à grand pas, et pour le moment, l’avenir de Zinédine Zidane est toujours aussi flou au sein du Real Madrid. Le technicien français ne serait pas sûr de vouloir aller au bout de son contrat avec les Merengue , qui arrive à son terme en juin 2022. Si cette idée n’a pas l’air d’enchanter Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca voudrait assurer ses arrières et se serait donc mis à la recherche d’un potentiel successeur à Zinédine Zidane. Néanmoins, Pedja Mijatovic a affiché un souhait pour l’avenir de l’ancien numéro 10 des Bleus .

«Il a fait un excellent travail et un très grand défi attendra celui qui le remplacera»