Mercato - Barcelone : Une occasion à saisir pour Matthijs de Ligt ?

Publié le 22 mai 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que Matthijs de Ligt est annoncé dans le viseur du FC Barcelone dernièrement, le club catalan pourrait avoir une opportunité pour enrôler le défenseur de la Juventus.

À l’été 2019, courtisé par le PSG et le FC Barcelone, Matthijs de Ligt avait choisi de prendre la direction de la Juventus à la suite de son départ de l’Ajax Amsterdam. Depuis, après une période d’adaptation, l’international néerlandais s’est imposé comme un titulaire en puissance chez les Bianconeri et n’a de cesse d’impressionner. Et visiblement, cela conduirait le FC Barcelone à nourrir quelques regrets dans la mesure où il est annoncé que le Barça serait de retour à la charge pour l’accueillir et ainsi renforcer sa défense centrale avec une valeur sure.

Le FC Barcelone voudrait bien recruter Matthijs de Ligt