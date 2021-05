Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Ligt, Laporte... Un énorme coup préparé par Laporta ?

Publié le 20 mai 2021 à 22h00 par La rédaction

Élu président du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta a récupéré le club catalan dans un état délicat. Souhaitant entamer un nouveau chapitre, il aurait notamment réperé un énorme chantier.

Alors que le FC Barcelone réalise des saisons plutôt décevantes ces dernières années, son nouveau président, Joan Laporta, est arrivé pour tenter d'inverser la tendance. Son objectif, ramener au sommet du football européen le FC Barcelone, comme lors de son premier mandat. Dans cette optique, Joan Laporta entend chambouler l’effectif lors du prochain mercato estival, et voudra régler les nombreux cas compliqués à l'instar de Lionel Messi. Dans le même temps, pour renforcer son équipe, Laporta cible notamment le poste de défenseur central, où plusieurs grands noms seraient dans le viseur du Barca.

De Ligt et Laporte ciblés