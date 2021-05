Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronaldo, Griezmann... Joan Laporta a déjà tout prévu !

Publié le 20 mai 2021 à 16h00 par A.D.

Alors qu'elle redouterait un départ de Cristiano Ronaldo cet été, la Juventus pourrait se tourner vers Antoine Griezmann pour pallier son possible départ. Conscient des difficultés financières turinoises, le Barça serait prêt à négocier un prêt d'un an avec La Vieille Dame si elle acceptait de payer l'intégralité du salaire du champion du monde français.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo ne se verrait pas aller au bout de son engagement avec la Juventus. Alors que les résultats turinois laissent à désirer cette saison, CR7 envisagerait de faire ses valises dès cet été et de signer dans un club plus performant. Selon les informations de Sport.es , le Barça espérerait profiter de la situation pour envoyer Antoine Griezmann à la Juve. En effet, le club catalan estimerait que La Vieille Dame pourrait s'intéresser à son attaquant français si Cristiano Ronaldo venait à changer de cap. Et pour boucler le départ d'Antoine Griezmann, Joan Laporta aurait déjà une idée bien précise en tête.

Un prêt d'un an à la Juve pour Antoine Griezmann ?