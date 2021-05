Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce XXL sur l’avenir de Griezmann !

Publié le 20 mai 2021 à 10h30 par B.C.

Alors que la presse espagnole évoque depuis quelques jours un échange entre Antoine Griezmann et Joao Felix, le président de l’Atlético a mis les choses au clair.

Ne faisant pas l’unanimité au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie cet été. En effet, Joan Laporta serait à l’écoute des offres pour l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2024, et cela n’aurait pas échappé à l’Atlético. « C'est un joueur magnifique et j'espère que nous pourrons le faire revenir, mais je ne pense pas que le Barça veuille le laisser partir. N'importe quelle équipe serait ravie de l’avoir », a confié le président des Colchoneros Enrique Cerezo, au micro de la Cadena SER . L’idée de voir Griezmann retourner à Madrid n’irriterait pas le FC Barcelone, bien au contraire à en croire la presse espagnole, puisque les Blaugrana songeraient sérieusement à mettre en place un échange entre l’international tricolore et Joao Felix. Une opération colossale rapidement écartée par l’Atlético.

« Une invention totale de la presse »