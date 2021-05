Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un gros avertissement pour ce protégé de Simeone !

Publié le 19 mai 2021 à 10h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par le profil de Joao Felix qui ne serait plus un élément intransférable aux yeux de l’Atletico de Madrid d’après la presse ibérique. Invité à s’exprimer sur le sujet, le président des Colchoneros a tenu à mettre les choses au clair pour la pépite portugaise.

Deux saisons et puis s’en va ? Arrivé à l’été 2019, un an après sa fameuse « Decision », Antoine Griezmann ne semblerait jamais avoir fait l’unanimité au sein de la direction Josep Maria Bartomeu et encore moins depuis l’élection de Joan Laporta en mars dernier. Contrairement à Ousmane Dembélé qui pourrait prochainement être prolongé par le président Laporta, Griezmann aurait pour sa part des chances d’être transféré à l’intersaison. D’après Ok Diario, le FC Barcelone en pincerait pour Joao Felix qui ne ferait lui aussi pas figure d’élément indéboulonnable et intouchable du côté de l’Atletico de Madrid. Cependant, il faudra se montrer plus que convaincant pour obtenir l’aval du président du club rojiblanco qui s’est montré contre le départ de l’international portugais.

Joao Felix n’a «pas la moindre chance de partir» selon le président de l’Atletico !