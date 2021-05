Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann impliqué dans un deal colossal cet été ?

Publié le 11 mai 2021 à 11h00 par B.C.

Arrivé il y a deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid, son ancien club. Et pour parvenir à ses fins dans ce dossier, Diego Simeone serait disposé à faire une grosse offre aux Blaugrana.

Avec 19 buts et 12 passes décisives au compteur, Antoine Griezmann réalise une deuxième saison plus convaincante au FC Barcelone. L’arrivée de Ronald Koeman a profité à l’international tricolore, recruté pour 120M€ à l’été 2019, mais cela pourrait ne pas suffire pour convaincre Joan Laporta de le conserver. Le président du Barça souhaite en effet procéder à de nombreux changements durant le mercato estival, et le départ d’Antoine Griezmann pourrait lui permettre d’assainir les finances blaugrana . D’après les informations divulguées par Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito , l’Atlético de Madrid serait notamment sur les rangs pour rapatrier l’attaquant de 30 ans, et un échange ne serait pas à écarter pour faire diminuer le coût de l’opération.

L’Atlético prêt à céder Joao Felix pour Antoine Griezmann ?