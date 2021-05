Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann prêt à prendre une décision tonitruante à cause de Messi ?

Publié le 11 mai 2021 à 10h00 par B.C.

Alors qu’il serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour dans la capitale espagnole.

Recruté à l’été 2019 par le FC Barcelone, Antoine Griezmann n’est jamais parvenu à faire l’unanimité chez les Blaugrana . Le retour de Joan Laporta à la tête du club culé pourrait d’ailleurs avoir de grosses conséquences sur son avenir puisque le président barcelonais souhaite renflouer les caisses et alléger la masse salariale, de quoi peut-être précipiter le départ de l’international français. D’après les informations divulguées par Eduardo Inda ce lundi soir, l’Atlético de Madrid, et plus particulièrement l’entraîneur Diego Simeone, serait notamment sur les rangs pour récupérer Antoine Griezmann, et ce dernier ne serait pas forcément opposé à l’idée de faire son retour chez les Colchoneros .

« Griezmann a eu des problèmes avec Messi et serait ravi d'aller à l’Atletico »