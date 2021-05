Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme coup de tonnerre à venir pour Antoine Griezmann ?

Publié le 11 mai 2021 à 8h30 par B.C.

Alors qu’il peine toujours à faire l’unanimité au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait faire son retour à l’Atlético de Madrid, telle serait en tout cas la volonté de Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros.

À l’été 2019, le FC Barcelone décidait de payer 120M€ pour s’attacher les services d’Antoine Griezmann. Un transfert qui ne fait toujours pas l’unanimité, puisque cette décision a notamment compromis l’opération Neymar, et l’international français peine encore aujourd'hui à convaincre tous ses détracteurs. Pourtant, Antoine Griezmann semble plus à son aise sous les ordres de Ronald Koeman et réalise une saison satisfaisante, avec 19 buts et 12 passes décisives en 48 apparitions. Toutefois, ses prestations ne suffisent pas à justifier le montant colossal de son transfert aux yeux de certains, et l’avenir du champion du monde tricolore reste incertain malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024. L’Atlético de Madrid pourrait d’ailleurs totalement relancer ce dossier.

Simeone voudrait rapatrier Griezmann à l’Atlético