Mercato - Barcelone : Le Barça va acter un départ d’envergure !

Publié le 11 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone est toujours en course pour un doublé coupe championnat, Ronald Koeman serait susceptible d’être licencié en fin de saison par la nouvelle direction du Barça.

Ronald Koeman semble être sur la sellette depuis plusieurs semaines à présent. Les récents résultats du FC Barcelone pourraient jouer en sa défaveur et particulièrement la défaite face à Grenade et le nul concédé lors de la réception à l’Atletico de Madrid. Et bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien néerlandais pourrait voir son aventure blaugrana arriver à son terme plus tôt que prévu. En effet, d’après ESPN , le temps de Koeman serait bel et bien compté.

Koeman sous la menace d’une éviction même avec un doublé ?