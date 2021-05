Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une occasion en or pour Xavi !

Publié le 10 mai 2021 à 20h10 par A.D.

Alors que Ronald Koeman serait de plus en plus proche de la sortie au FC Barcelone, Joan Laporta envisagerait sérieusement de miser sur Xavi. Si l'ancien capitaine blaugrana serait sur le point de prolonger avec Al-Sadd, le président du Barça garderait la main mise sur ce dossier. En effet, une clause devrait permettre au club catalan de rapatrier Xavi quand il le souhaite.

Ronald Koeman serait dans une situation de plus en plus compliquée au FC Barcelone. Alors que le Barça s'est incliné face à Grenade et n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à l'Atlético, le technicien néerlandais serait de plus en plus proche d'un départ cet été. Interrogé sur son avenir en conférence de presse ce lundi, Ronald Koeman a fait clairement savoir qu'il se voyait continuer son aventure avec le FC Barcelone la saison prochaine. Mais à en croire les dernières indiscrétions d' ESPN , la direction du Barça ne verrait pas du tout les choses du même oeil. En effet, plusieurs membres du conseil d'administration catalan estimeraient qu'il est plus judicieux de repartir à zéro et de remplacer Ronald Koeman dès cet été. D'ailleurs, le FC Barcelone aurait déjà une idée bien précise pour le remplacer.

Joan Laporta a la voie libre pour Xavi