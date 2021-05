Foot - Mercato - Barça

Mercato - Barcelone : Messi, Agüero... Une terrible nouvelle pour Laporta ?

Publié le 10 mai 2021 à 11h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'est pas certain de rester au FC Barcelone. En effet, le capitaine du Barça n'a toujours pas prolongé et les différentes options du club pour le convaincre de rester s'effacent de jour en jour.

Lionel Messi va-t-il quitter le Barça ? En fin de contrat en juin avec le club culé, l'Argentin n'a toujours pas prolongé du côté de Barcelone et son avenir est très incertain. Chez les dirigeants barcelonais, on tente le tout pour le tout pour garder le capitaine et meilleur joueur du club. Cependant, certaines options choisies pour convaincre Messi de rester à Barcelone seraient difficilement atteignables (Neymar qui a prolongé au PSG, l'onéreux dossier Erling Haaland) ou peu suffisantes, comme celle menant à une éventuelle venue de Sergio Agüero...

L'arrivée d'Aguero pas suffisante pour convaincre Messi ?