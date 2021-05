Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos fait passer un message très clair à sa direction !

Publié le 10 mai 2021 à 11h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a vécu une nouvelle désillusion de taille dimanche soir face à Rennes dans la course au titre, Marquinhos a laissé entendre qu’il fallait se pencher sur les contours de l’effectif pour la saison prochaine.

Tenu en échec sur la pelouse de Rennes dimanche soir (1-1), le PSG est désormais relégué à quatre points du LOSC à seulement deux journées de la fin, et a donc peut-être dit adieu au titre en Ligue 1. Mauricio Pochettino a d’ailleurs expliqué en conférence de presse que le mercato estival devrait être agité au sein du club de la capitale : « C’est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. Il y aura des décisions à prendre pour améliorer l’équipe en vue de la saison prochaine », a confié le technicien argentin. Et son capitaine, Marquinhos, a lui aussi laissé entendre au micro de Canal + que la direction du PSG devra effectivement se pencher sur le mercato.

« Commencer à parler pour la saison prochaine »