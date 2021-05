Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, prolongation… Les raisons du choix de Neymar !

Publié le 10 mai 2021 à 10h15 par T.M.

Au FC Barcelone, on estimerait avoir été utilisé par Neymar, qui a fini par prolonger avec le PSG. Mais cela pourrait finalement ne pas être le cas. Explications.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Neymar a bel et bien signé un nouveau contrat au PSG, avec qui il est désormais lié jusqu’en 2025. De quoi alors mettre un terme aux différentes rumeurs qui évoquaient un retour au FC Barcelone. Cela aurait pourtant été la volonté du Brésilien, qui l’aurait fait savoir aux Blaugrana. RAC1 a, en effet, révélé que Neymar et le Barça s’étaient rencontrés le mois dernier, l’occasion pour le joueur d’exprimer son envie de revenir. Mais au final, Neymar a prolongé au PSG et chez les Blaugrana, on estimerait avoir été utilisé par le joueur de 29 ans.

Neymar n’a pas été patient