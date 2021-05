Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça en colère contre Neymar !

Publié le 9 mai 2021 à 8h15 par T.M.

Ce samedi, Neymar a donc paraphé son nouveau contrat avec le PSG. Une nouvelle qui n’aurait pas manqué de décevoir du côté du FC Barcelone.

Le feuilleton Neymar aura donc pris fin ce samedi. Après de longues semaines de rumeurs, le joueur du PSG a fini par prolonger son contrat avec le club de la capitale, étant désormais lié jusqu’en 2025. Au contraire de ce que pouvait dire la presse espagnole, Neymar ne fera donc finalement pas son retour au FC Barcelone. De l’autre côté de Pyrénées, on avait, en effet, relancé la machine, espérant notamment un retour de l’ancien joueur du Barça afin de convaincre son ami, Lionel Messi, de prolonger. Cela ne sera finalement pas le cas…

Le Barça utilisé ?