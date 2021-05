Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar affiche un énorme souhait après sa prolongation !

Publié le 9 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il a officialisé samedi sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Neymar affiche plus que jamais son envie de soulever encore de nouveaux trophées avec le club de la capitale.

C’était dans l’air du temps comme le10sport.com vous l’avait d’ailleurs annoncé il y a plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Neymar vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG. L’opération a été officialisée samedi, mettant ainsi fin aux nombreuses spéculations de la presse espagnole sur un retour de l’attaquant brésilien au FC Barcelone. Et maintenant que son futur au PSG est fixé, Neymar entend bien rafler de nombreux trophées comme il l’a indiqué sur les médias officiels du club de la capitale.

« J’espère gagner encore beaucoup de trophées »