Mercato - PSG : Neymar justifie son choix radical pour son avenir !

Publié le 8 mai 2021 à 15h15 par A.M.

Alors qu'il a décidé de prolonger son contrat après une très longue attente, Neymar a justifié son choix, expliquant être très heureux au PSG.

Enfin ! Après une longue attente, Neymar a finalement bel et bien prolongé son contrat. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'accord est total entre le PSG et le Brésilien depuis plusieurs semaines, mais le timing de l'annonce a été minutieusement préparé. C'est finalement après l'élimination en Ligue des Champions que le club de la capitale a décidé d'annoncer la prolongation de Neymar, désormais lié au PSG jusqu'en 2025. Un choix qu'il a tenu à justifier.

«C’est tout simplement le bonheur»