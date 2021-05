Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean a tranché pour son avenir !

Publié le 8 mai 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que nous vous avions révélé que Moise Kean aimerait rester au Paris Saint-Germain et non retourner à Everton, cette tendance est désormais confirmée.

L’avenir de Moise Kean au PSG s’écrit en pointillés. Et pour cause, prêté au club de la capitale cette saison par Everton, le deal ne comporte pas d’option d’achat. Face à ses bonnes performances tout au long de la saison, aussi bien dans l’axe que sur un côté, Paris aimerait s’attacher ses services de manière définitive, mais sans investir une fortune dans un contexte où l’économie du football est frappée de plein fouet par le passage de la pandémie de Covid-19. Et tandis que les négociations se poursuivraient entre le PSG et Everton, Moise Kean a bel et bien une préférence claire pour son avenir en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

