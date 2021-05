Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Thauvin provoqué par... Payet ?

Publié le 8 mai 2021 à 12h10 par La rédaction

Le départ de Florian Thauvin a été officialisé ce jeudi en direction des Tigres au Mexique. Le champion du monde va donc quitter l'OM en fin de saison. Mais il va surtout quitter Dimitri Payet, avec qui la relation ne semblait pas être au beau fixe, loin de là...

Libre en fin de saison, Florian Thauvin va quitter l'OM et la France en juin prochain pour rejoindre le Mexique. Son départ ne faisait que peu de doutes et le champion du monde a privilégié une destination plutôt exotique en allant rejoindre son ami André-Pierre Gignac chez les Tigres sur le continent Américain. Après plus de sept saisons passées du côté de la Cannebière, l'ex-Bastiais va s'envoler pour une nouvelle vie et ainsi laisser derrière lui tous ses problèmes qui ont pu contribuer à le faire quitter le club.

La fin de la guerre Thauvin-Payet ?