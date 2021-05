Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin fait une première promesse aux Tigres après son transfert !

Publié le 8 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir officialisé vendredi son arrivée libre chez les Tigres pour l’été prochain alors qu’il arrive en fin de contrat à l’OM, Florian Thauvin a fait passer un premier message au club mexicain.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel depuis vendredi après-midi : Florian Thauvin va quitter gratuitement l’OM où il arrive au terme de son contrat, et l’attaquant tricolore s’est engagé avec les Tigres. Il y retrouvera donc son ancien coéquipier marseillais, André-Pierre Gignac, et en attendant de voir leur nouvelle collaboration, Thauvin a fait passer un premier message aux Tigres sur son compte Twitter dans un échange avec le community manager du club mexicain.

« Je suis pressé de vous rencontrer »