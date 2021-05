Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin sort du silence après sa surprenante décision !

Publié le 7 mai 2021 à 19h15 par A.D.

Ce vendredi après-midi, les Tigres de Monterrey ont officialisé la signature de Florian Thauvin pour cet été. Alors qu'il défendra les mêmes couleurs qu'André-Pierre Gignac au Mexique pour les cinq prochaines saisons, l'attaquant de l'OM a envoyé des messages forts sur les réseaux sociaux.

Engagé avec l'OM jusqu'au 30 juin, Florian Thauvin a décidé de changer de cap à l'issue de la saison. En effet, l'attaquant français de 28 ans s'est engagé en faveur des Tigres, comme le club mexicain l'a officialisé ce vendredi après-midi. Alors qu'il rejoindra le club basé à Monterrey une fois que le rideau sera tombé sur l'exercice en cours, Florian Thauvin n'a pas manqué de réagir sur son compte Twitter . Interpellé par sa nouvelle équipe, le numéro 26 de l'OM a multiplié les publications dans un échange de tweets à propos de son départ aux Tigres de Monterrey.

«Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres»

« Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. (Nous savons que vous quittez tout pour ces couleurs et que vous apporterez beaucoup de joie à notre équipe et à nos supporters.) Toujours avec mon coeur et mon affection pour le club et les supporters. (Bienvenue aux Tigres, champion du monde.) Merci beaucoup, je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss » , s'est enflammé Florian Thauvin sur les réseaux sociaux.

Perfil Tigre es creer que siempre es posible ... Vamos tigres @TigresOficial pic.twitter.com/apOq1q8lbu — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 7, 2021