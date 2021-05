Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de tonnerre Thauvin prend forme !

Publié le 7 mai 2021 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin devrait bel et bien rejoindre les Tigres de Monterrey où l'attend un très beau contrat et des retrouvailles avec André-Pierre Gignac.

C'est la grosse info de la semaine dans le foot français. Libre de tout contrat à l'issue de la saison, Florian Thauvin devrait bel et bien rejoindre les Tigres de Monterrey pour le prochain exercice. Un départ libre qui n'arrange pas les affaires de l'OM compte tenu de la valeur marchande de l'international français. Cependant, malgré le changement de direction et l'arrivée de Pablo Longoria qui a remplacé Andoni Zubizarreta puis Jacques-Henri Eyraud, Florian Thauvin semble plus que jamais sur le départ pour tenter une nouvelle aventure.

L'agent de Gignac en intermédiaire