Mercato - OM : Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Thauvin !

Publié le 6 mai 2021 à 14h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, Florian Thauvin semble toujours plus proche de rejoindre les Tigres de Monterrey. Un dossier qui serait bouclé « à 90% ».

L'avenir de Florian Thauvin devrait bel et bien s'écrire loin de Marseille... et loin de l'Europe. Comme annoncé ces dernières heures par la presse mexicaine, le Champion du monde serait proche d'un accord avec les Tigres de Monterrey. En fin de contrat avec l'OM, Florian Thauvin pour signer un bail de quatre ans au sein du club d'André-Pierre Gignac et toucher un salaire avoisinant les 5M€ annuels. Une prime à la signature également estimée à 5M€ lui serait promise. Convoité par l'AC Milan ou encore le Séville FC, Florian Thauvin pourrait finalement traverser l'Atlantique.

Thauvin aux Tigres ? C'est fait «à 90%»