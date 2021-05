Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a convaincu Longoria de boucler un dossier chaud !

Publié le 6 mai 2021 à 13h10 par A.M.

Bien qu'il soit blessé depuis plusieurs mois, Jordan Amavi devrait bel et bien prolonger son bail à l'OM. Et c'est Jorge Sampaoli qui serait à l'origine de ce choix.

Contraint de gérer la situation de plusieurs joueurs en fin de contrat, Pablo Longoria s'active en coulisse. Le cas Florian Thauvin semble bien compliqué, mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 7 mars dernier, les négociations sont bien plus avancées avec Jordan Amavi. Une tendance d'ailleurs confirmée par L'Equipe ce jeudi qui affirme même qu'un accord total a été trouvé concernant la prolongation du l'ancien Niçois qui va prolonger l'aventure à l'OM pour trois ou quatre saisons supplémentaires.

Sampaoli voulait absolument conserver Amavi