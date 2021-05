Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Camavinga se complique déjà !

Publié le 6 mai 2021 à 12h45 par A.M.

En quête de renforts d'envergure au milieu de terrain pour la saison prochaine, le PSG suivrait de près la situation d'Eduardo Camavinga. Un joueur toutefois très convoité sur le marché.

Eliminé de la Ligue des champions par Manchester City en demi-finale, le PSG peut désormais se tourner vers la saison prochaine en ayant bien conscience des postes à renforcer. Leonardo souhaitera ainsi recruter un latéral droit, mais également au moins un milieu de terrain d'envergure. Dans cette optique, selon les informations du Parisien , le PSG s'intéresserait à Eduardo Camavinga. Grand espoir du football français, et déjà international du haut de ses 18 ans, le joueur formé au Stade Rennais coche toutes les cases. D'autant plus que son contrat s'achève en juin 2022 ce qui offre au PSG un atout de taille dans les négociations.

Le Barça également dans le coup pour Camavinga ?