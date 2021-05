Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux premiers départs en excellente voie ?

Publié le 6 mai 2021 à 11h10 par A.M.

Contraint de vendre cet été afin de renflouer ses caisses et compenser les énormes pertes subies à cause de la crise sanitaire, le PSG pourrait bien réussir à céder Thilo Kehrer et Pablo Sarabia.

Cet été, le Paris Saint-Germain n'échappera pas à la règle et devra vendre. En plus de compenser le coût de Neymar et Kylian Mbappé, comme tous les ans, le club de la capitale devra également compenser les pertes liées à la crise du Covid afin de rentrer dans les clous du fair-play financier qui, même allégé, existe toujours. Par conséquent, Leonardo va devoir briller dans un domaine qui n'est pas son point fort, à savoir la vente de joueurs. Mais plusieurs joueurs ont déjà été identifiés comme étant sur le départ.

Kehrer et Sarabia ont toujours la cote