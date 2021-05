Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision fracassante pour Aurier !

Publié le 6 mai 2021 à 10h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit pour la saison prochaine, le PSG semble bel et bien avoir fait de Serge Aurier sa priorité pour le mercato estival.

Bien que le PSG soit toujours en course pour tenter de conserver son titre de Champion de France et son trophée en Coupe de France, l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions a démontré les principales carences de l'effectif parisien. Par conséquent, Leonardo a déjà une idée bien précise des postes à renforcer durant le mercato estival et la priorité semble clairement être donnée à l'arrivée d'un latéral droit compte tenu des prestations d'Alessandro Florenzi dans les grands rendez-vous.

Aurier est bien la priorité du PSG